Teknoloji şirketi Huawei, görme engelli insanların yapay zekanın (AI) gücünü kullanarak konuştukları insanların yüzlerindeki duyguları "görmelerini" veya hissetmelerini sağlayan bir uygulama geliştirdi.

“Facing Emotions” adı verilen uygulamasında, yedi evrensel insani duyguyu yedi özel sese çevirmek için Huawei Mate 20 Pro'nun kamerası ve yapay zeka sistemi kullanıldı.

Uygulama kapsamında yüz ifadeleri ve duygular analiz edildikten sonra bunları sese dönüştürmek için yapay zeka desteğiyle yeni bir programlama dili yaratıldı. Arka kameraları kullanan uygulama, görme engellilerin konuştuğu kişinin yüzünü tarıyor ve göz, burun, kaş, ağız gibi yüz unsurlarının birbirlerine göre pozisyonlarını tanımlıyor.

Yapay Zeka daha sonra tanımlanan duyguyu telefonda duyulan tanımlı bir sese dönüştürerek görme engelli kişinin taktığı kulaklığa iletiyor. Bu işlemler, gerçek zamanlı ve çevrimdışı modda gerçekleştirilebiliyor.

7 DUYGUYA ÖZEL 7 SES ÖRNEĞİ

Proje kapsamında yedi duygudan her birini temsil eden ses örneklerini geliştirilen görme engelli besteci ve ses tasarımcısı Tomasz Bilecki “Oluşturmak istediğim sesler, her bir duyguya özgü olmalı ve kullanıcıları konuşmalarından uzaklaştırmamalıydı” dedi.

Görme engellilerin uygulamayı ve genel olarak telefonlarını kullanmasını kolaylaştıran Mate 20 Pro için özel bir telefon tutucu geliştiren tasarımcı Janek Kochanski ise “Benim için, bir tasarımcı olarak, işlev her şeyden önce gelir ve biçim genellikle işlevden kaynaklanır. İlk olarak, kullanım gereksinimleri yerine getirilmelidir, ancak o zaman estetik ve görsel değerler karşılanabilir” diye konuştu.

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