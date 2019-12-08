Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken mücadelenin son bölümünde ecel terleri döktü. Kaleci Fernando Muslera kalesinde devleşirken sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'un baskısına cevap vermekte zorlandı.

Galatasaray'ın bu performansı gündeme otururken Steven Nzonzi de beklentilerin uzağında bir performans sergiledi. Alanyaspor karşısında 8 ikili mücadeleye giren Fransız yıldız bunların 3'ünden başarıyla ayrıldı.

1 TOP KAPTI, 2 DE UZAKLAŞTIRMA YAPTI

Savunmanın önünde oynayan, zaman zaman stoperler Donk ve Marcao'nun arasına giren Nzonzi, Alanyaspor mücadelesinde sadece 1 top kapabildi. Karşılaşmada 2 de uzaklaştırma yapan Nzonzi'nin bu performansı da eleştirileri beraberinde getirdi.

LİG 56'NCISI!

Steven Nzonzi, Süper Lig'de geride kalan 14 haftada top kapma konusunda ise ligdeki orta saha oyuncuları arasında 56. sırada yer aldı. Forma giydiği 10 maçta sadece 15 top kapan Nzonzi, defansif açıdan beklentilerin uzağında kaldı. Top kapma ve pas aralarının toplandığı bu alanda ligin zirvesinde 44 top kapmayla Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Berat Ayberk Özdemir yer alıyor. Genç futbolcuyu 43 top kapmayla Ozan Tufan ve Hakan Arslan takip ediyor.