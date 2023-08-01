Görünüşü nedeniyle erkeksi rollere sıkışan Gwendoline Christie: İlk kez güzel hissettim!
1.91 boyunda olan Gwendoline Christie, görünüşü nedeniyle erkeksi rollere sıkışıp kaldığını itiraf ediyor. Gwendoline Christie, ilk kez kendisini sadece Wednesday dizisindeki rolünde güzel bulduğunu ifade ediyor.
Bu zamana kadar Star Wars, Game of Thrones gibi yıldız yapımlarda yer alan Gwendoline Christie, 1.91 boyunda ve görünüşü, sektörde her zaman zorluk yaşamasına neden oldu.
Oyuncu bu zamana kadar daha erkeksi rollerde oynadı ve yer aldığı projelerde önce görünüşüyle değerlendirildi.
Fotoğraf: AA
Bu kapsamda en çok bilinen rolü ise Game Of Thrones dizisindeydi. Burada kadın bir şövalyeyi canlandıran Christie, karakterinin görünüşünü ve kadın olarak şövalye olmasının sıklıkla küçümsendiğini itiraf etti.
Fotoğraf: AP
Hatta Christie, bu rolü için daha da erkeksi gözükmek zorundaydı. Spor salonuna gitti, saçlarını kestirdi ve karakteri için ne gerekiyorsa yaptı. Oynadığı Brienne karakterinin onu fazlasıyla zorladığını ifade etti.
Fotoğraf: AP
Ancak oyuncu kendisini ilk kez kamera karşısında güzel hissettiği bir projede yer aldı! Tüm dünyada ses getiren Wednesday isimli dizideki müdür Larissa Weems rolü ile kamera karşısına geçti ve şöyle dedi: Ekranda ilk kez kendimi güzel hissettim!
Fotoğraf: Gwendoline Christie Instagram
Christie, büyürken de görünüşüyle ilgili birçok zorluk yaşasa da büyüdükçe vücudu hakkındaki görüşleri değişti. Aktris, ''Ya topluma uyum sağlayamadığın için utanç içinde yaşıyorsun ya da sahip olduklarına sahip çıkıyorsun'' dedi.
Kaynak: BrightSide
Fotoğraf: Gwendoline Christie Instagram