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Milyonlar asgari ücreti bekliyor

Milyonlarca çalışan ve esnafın gözü 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti tespit çalışmalarına çevrildi. Türkiye’de sigortalı çalışanların yüzde 62’si asgari ücret veya komşu ücretle çalışıyor. Peki asgari ücret neden çok kişiyi ilgilendiriyor? Kimleri, nasıl etkiliyor? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Gözler asgari ücrette
Gözler asgari ücrette
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2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları bugün fiilen başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespit komisyonunun çalışma takvimini ve diğer ayrıntıları değerlendirmek üzere TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ile bugün bir araya gelecek. Komisyonun ilk toplantısını gelecek hafta Bakan Bilgin’in başkanlığında yapması bekleniyor.

Teknik düzeydeki komisyon toplantılarına yıllardır başkanlık eden Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in yerine bu yıl, yerine atanan Sadettin Akyıl başkanlık edecek. Komisyonun teknik toplantılarında işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etmeyi sürdürecek. İşçi heyetine başkanlık eden TÜRK – İŞ Eğitim Genel Sekreteri’nin yerine ise bu yıl yönetim kurulundan başka bir ismin görevlendirilmesi bekleniyor. TÜRK – İŞ Yönetim Kurulu, yeni görevlendirme için bugün toplanacak.

Türkiye’de asgari ücret çok geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Asgari ücret ve yüzde 10 üzeri ücretle çalışanların toplam sigortalı çalışanlara oranının bu yıl yüzde 62’ye ulaştığı tahmin ediliyor. 4A’lı çalışan zorunlu sigortalı sayısının 18.1 milyon kişi olduğu dikkate alındığında yaklaşık 10 milyon kişinin asgari ücret veya buna yakın ücretle çalıştığı görülüyor. Sigortasız çalıştırılanlarla bu sayı daha da artıyor. Asgari ücret bu kişilerin yanı sıra daha yüksek ücretle çalışanları da ilgilendiriyor. Merkez Bankası’nın 2020 Aralık ayı ve 2021 Ocak ayında firmalarla yaptığı araştırmaya göre, ankete katılan firmalar aralık ayında yüzde 14.2 oranında ücret artışı yapacaklarını belirttiler. Asgari ücretin yüzde 21.5 oranında artırılmasının ardından ocak ayında yapılan ankette ise firmaların ücret artışı yüzde 21.8’e yükseldi.

Ancak, asgari ücretin üzerindeki ücretler aynı oranda artmadığı için asgari ücretle çalışanların toplam çalışanlar içindeki oranı artmaya devam ediyor.

Asgari ücret 2016 yılından beri yıllık olarak belirleniyordu. Yüksek enflasyon dolayısıyla bu yıl asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapıldı. Yıllık asgari ücret uygulamasına gelecek yıl devam edilip edilmeyeceği görüşmeler sonucunda belli olacak.

Asgari ücretli çalışanlar için bu yılın temmuz ayından itibaren yılsonuna kadar işçi başına aylık 100 lira işveren desteği sağlandı. Asgari ücrete yapılacak zam oranında, bu desteğin devam edip etmemesi de belirleyici olacak.

ASKERLİK DOĞUM BORÇLANMASINA DİKKAT!

Askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması primleri de asgari ücrete göre belirleniyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında en düşük prim, asgari ücretin yüzde 32’si, yurt dışı borçlanmada ise yüzde 45’i oranında bulunuyor. EYT kapsamında yer alan ve eksik prim günü bulunanların yeni yıldaki prim artışından etkilenmemek için askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmasını yılbaşından önce yapmaları gerekiyor.

ESNAF’IN ASGARİ ÜCRET KORKUSU

Asgari ücret devlete yapılan bazı ödemeleri de etkiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenen primler asgari ücrete endeksli bulunuyor. Gerek 4A (SSK) statüsünde bir işverene bağlı olarak çalışanların, gerekse 4B (BAĞ-KUR) statüsünde kendi adına çalışan esnafın primi, asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasındaki kazançlar üzerinden ödeniyor.

BAĞ-KUR primi asgari ücretin yüzde 34.5’i üzerinden alınıyor. Primini düzenli ödeyenlere 5 puan indirim uygulanıyor. Primini 5 puan indirimli ödeyen BAĞ-KUR’lular şu an aylık en az 1.909 TL ödüyorlar. Asgari ücretin artması esnafın prim yükünü doğrudan etkiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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