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Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı lacivertliler şampiyonluk iddiasını 4 Haziran'da oynanacak derbiye taşıyabilmek için kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor'u devirip, sarı kırmızılı ezeli rakibinin Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. Zorlu mücadelesi öncesinde ise Jorge Jesus muhtemel 11'ini belirledi...

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AA / HABERTURK.COM
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    Spor Toto Süper Lig'de son üç haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada giren Fenerbahçe, Kadıköy'de 38 puanla 13. sırada bulunan Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. 
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı lacivertliler şampiyonluk iddiasını 4 Haziran'da oynanacak derbiye taşıyabilmek için kümede kalma mücadelesi veren kırmızı beyazlı rakibini devirip, sarı kırmızılı ezeli rakibinin Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. 
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    Taraftarının da desteğini arkasına alacak olan Fenerbahçe'de gözler Ülker Stadı'nın çimlerine odaklanırken, kulaklar Ankara Eryaman Stadı'nda olacak.
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    EKSİKLER

    Fenerbahçe'de Osayi ve Lincoln sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. 
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    Ayrıca Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique bu maçta sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    İŞTE JESUS'UN MUHTEMEL 11'İ
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    İRFAN CAN EĞRİBAYAT
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    LUAN PERES
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    FERDİ KADIOĞLU
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    SAMET AKAYDİN
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    ATTILA SZALAI
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    WILLIAN ARAO
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    MIHA ZAJC
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    ARDA GÜLER
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    İRFAN CAN KAHVECİ
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    MICHY BATSHUAYI
  • Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor

    ENNER VALENCIA

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