        Göztepe: 0 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Göztepe: 0 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Eyüpspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıkan Göztepe haftayı 42, Eyüpspor ise 22 puanla tamamladı. Göztepe'nin forvet oyuncusu Janderson, 8. dakikada penaltı kaçırdı.

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 21:58
        İzmir'de gol sesi çıkmadı!

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

        İzmir ekibinde top koşturan Janderson, 8. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, puanını 42'ye çıkardı. Eyüpspor ise haftayı 22 puanla bitirdi.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Başakşehir'e konuk olacak. Eyüpspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.

        Artvin Hopa'da otomobil yol kenarında park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        Artvin'in Hopa ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. (İHA)

