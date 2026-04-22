Göztepe aynı kaderi yaşadı!

Tremdyol Süper Lig’de cumartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda Antalyaspor’u konuk edecek Göztepe son 4 haftaya girilirken adeta geçen senenin aynısını yaşadı.

Son iki sezona Avrupa hedefiyle giren sarı-kırmızılılar 2024-2025 sezonunda da bitime 4 hafta kala istediği sonuçlara imza atamadı. Göztepe 19 takımın mücadele ettiği 2024-25 sezonunun ikinci yarısında bitime 4 maç kala 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 6 beraberlik elde etti.

Göz-Göz bu sezon ise 18 takımlı Süper Lig’de yine 3 galibiyet alırken, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Göztepe geçen sezonun ikinci yarısında 15 puan topladı ve Avrupa hedefini kaçırdı. Göz-Göz bu sezonun ikinci devresinde ise 16 puanı hanesine yazdırıp Avrupa potasından çıktı.

Bir türlü galibiyet serisi yakalayamayan Göztepe, 2026 yılında hiç üst üste 2 maç kazanamadı. Son galibiyetini Ankara’da Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek alan Göztepe iç sahada ise aylardır 3 puan yüzü göremedi.

Son olarak 31 Ocak’ta Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenebilen İzmir ekibi ardından evinde oynadığı Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarını berabere bitirdi, Galatasaray’a 3-1 kaybetti