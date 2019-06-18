Göztepe'den stat açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin aralık ayı sonunda tamamlanmasının beklendiğini ancak kendilerinin bir sene daha Bornova Stadı'nda oynayacakmış gibi hazırlık yaptığını bildirdi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u ziyaret eden Sepil, yaptığı açıklamada, tekrar döndükleri Süper Lig'de üst üste 3. sezonlarını geçireceklerini kaydetti. Bu süreçte Bornova Belediyesi ile stat konusunda iş birliği yaptıklarını hatırlatan Sepil, şöyle konuştu:

"Türkiye çapında bir stat yapıyoruz. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin bitmesi konusunda müteahhitler bize 'Aralık sonu' diyor ama biz kendimizi 1 sene daha Bornova'da oynayacakmış gibi hazırlayacağız. Sayın başkanımdan da onu rica ettim. Biz oraya geçtikten sonra da Bornova Belediyesi ile Göztepe arasındaki iş birliği sporun tüm dallarında, tüm amatör dallarında ve futbolda devam edecek, birlikte çalışacağız."

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da yaptığı açıklamada, İzmir futbolunda son 5 yılda Mehmet Sepil ve Seyit Mehmet Özkan'ın yaptığı işlerle onur duyduklarını söyledi. İduğ, Göztepe ile stadın dışında da altyapılarla ilgili bir çalışma içine girebileceklerini sözlerine ekledi.