Ne gerek vardı bu tatsızlıklara… Madem bir hırsınız, bir tepkiniz, bir duygunuz, bir coşkunuz var, bugüne kadar niye sakladınız... Başkanın ağzına niye malzeme verdiniz… Çok geç kaldınız ama, halen imkansız değil… Yeter ki bu rüzgar bir maçlık olmasın...