Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı 1999 maçta 1080 galibiyet, 553 beraberlik, 366 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3254 gol atan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 1686 gol gördü.

Ligde ilk maçını 21 Şubat 1959 tarihinde Alsancak Stadı'nda Altay ile oynayan Beşiktaş, Nazmi Bilge'nin attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu arada Galatasaray ile Fenerbahçe ise Süper Lig'de 2000. maçlarına iki hafta önce çıkmıştı. Ligin ilk sezonu olan 1959'da, gruplarını lider bitiren Fenerbahçe ile Galatasaray finale kaldı. Bu iki takım rövanşlı oynanan final maçlarında mücadele ettiği için lig tarihinde Beşiktaş'tan ikişer maç daha fazla yaptı.

15 ŞAMPİYONLUK KAZANADI

Beşiktaş, ligde 15 şampiyonluk sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip 1959'da başlayan ligde 13 kez şampiyon olurken, 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edilmesine karar verilmesi sebebiyle toplam şampiyonluk sayısı 15'e yükseldi.

ŞAMPİYONLUK HASRETİ 14 SEZON SÜRDÜ

Siyah-beyazlı takım, ligde 14 sezon şampiyonluğa hasret kaldı.

Beşiktaş, 1966-1967 sezonunda kazandığı şampiyonluğun ardından 14 sezon şampiyonluk sevinci yaşayamazken, bu hasretini 1981-1982 sezonunda bitirdi.

EN UZUN SÜRE YENİLMEZLİK REKORU

Beşiktaş, lig tarihine geçen birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlıların ligdeki dikkati çekici unvanlarından biri, en uzun süre yenilmeyen ekip özelliği taşıması oldu.

Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek sona erdi.

ÜST ÜSTE EN ÇOK MAÇ KAZANAN TAKIM

Ligde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da Beşiktaş'a ait.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.

NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON

Ligde şimdiye kadar sadece iki takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

EN FARKLI GALİBİYET REKORU

Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet de Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.

Siyah beyazlılar, 1989-1990 sezonun 6. haftasında, 15 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da oynanan Adana Demirspor maçını 10-0 kazanarak tarihe geçti.

Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.

"DERBİ KRALI" BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak tarihe ismini yazdırmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı.

Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.

SEYİRCİ REKORU DA BEŞİKTAŞ'TA

Lig tarihinde seyirci rekoru da Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı.

Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Galatasaray'ı 22 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda, 21 Eylül 2003 tarihinde yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.

Beşiktaş'ın "en"leri

Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez). 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017