Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe, Romulo Cardoso ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        Göztepe, Romulo Cardoso ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Göztepe, ara transfer döneminde Club Athletico Paranaense'den kiraladığı Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:56 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe, Cardoso ile imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kısa bir süre önce 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de golcü oyuncu Romulo Cardoso için harekete geçti. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ara transfer döneminde Club Athletico Paranaense’den satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Brezilyalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

        Öte yandan Romulo ile Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor başta olmak üzere birçok kulübün de ilgilendiği iddia ediliyordu.

        8 gollük katkı verdi

        Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde takıma katılan 2002 doğumlu forvet oyuncusu Romulo Cardoso, sarı-kırmızılı formayla ligde 13 maça çıkarken 5 gol, 3 asistlik katkı verdi. Brezilyalı oyuncu, Bandırmaspor (1), Boluspor (2) ve Erzurumspor FK (2) maçlarında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Genç oyuncu, Bandırmaspor, Adanaspor ve Giresunspor müsabakalarında ise birer asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Oğuz için yeni formül!
        Oğuz için yeni formül!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı