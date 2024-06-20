Göztepe, Romulo Cardoso ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kısa bir süre önce 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de golcü oyuncu Romulo Cardoso için harekete geçti. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ara transfer döneminde Club Athletico Paranaense’den satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Brezilyalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Öte yandan Romulo ile Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor başta olmak üzere birçok kulübün de ilgilendiği iddia ediliyordu.