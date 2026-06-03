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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, Sinclair Armstrong’u resmen açıkladı

        Göztepe, Sinclair Armstrong’u resmen açıkladı

        Göztepe, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giyen Sinclair Armstrong'u kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 21:34 Güncelleme:
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        Göztepe, Armstrong'u resmen açıkladı!

        Göztepe, yaz dönemiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir ekibi, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giyen Sinclair Armstrong’u kadrosuna kattığını duyurdu.

        Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sinclair Armstrong Göztepe'mizde. Kulübümüz, İrlandalı hücum oyuncusu Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 22 Haziran 2003 tarihinde İrlanda'da dünyaya gelen Armstrong, kariyerinde son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giydi. İrlanda Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da görev alan Armstrong, kariyerini artık sarı-kırmızı renklerimiz altında sürdürecek. Sinclair Armstrong'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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