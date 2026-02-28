Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe taraftarından Arda Turan'a pankartlı davet - Göztepe Haberleri

        Göztepe taraftarından Arda Turan'a pankartlı davet

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Göztepe'de taraftarlar, Arda Turan'ı ve takımını açtıkları pankartla İzmir'e davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 23:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe taraftarından Arda Turan'a davet!

        Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'la 0-0 berabere kaldı.

        Sarı Kırmızılılar'da taraftarlar, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda eşleştikleri Lech Poznan ile iç sahadaki maçını İzmir'de oynamak isteyen teknik direktör Arda Turan'ı ve Shakhtar Donetsk'i kente davet etti.

        ARDA TURAN'A PANKARTLI DAVET

        "Our Home Is Your Home" pankartı açan Göztepe taraftarı, Arda Turan'a "Evimiz sizin evinizdir" diyerek kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

        Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil de bugün yaptığı açıklamayla Arda Turan ve takımını İzmir'e davet etmişti.

        Arda Turan, dün yaptığı açıklamada, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini belirterek, "Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 26 Şubat 2026 (Gerald Ford'un Yola Çıkması Saldırının Haberi Mi? )

        AK Parti'de bayram ikramiyesi çalışması. MHP'den terörsüz Türkiye mesajı. ABD'nin uçak gemisi Girit'ten ayrıldı. Gerald Ford'un yola çıkması saldırının haberi mi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: Ali Hamaney hayatını kaybetti
        İddia: Ali Hamaney hayatını kaybetti
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!