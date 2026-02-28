Göztepe taraftarından Arda Turan'a pankartlı davet

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'la 0-0 berabere kaldı.

Sarı Kırmızılılar'da taraftarlar, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda eşleştikleri Lech Poznan ile iç sahadaki maçını İzmir'de oynamak isteyen teknik direktör Arda Turan'ı ve Shakhtar Donetsk'i kente davet etti.

ARDA TURAN'A PANKARTLI DAVET

"Our Home Is Your Home" pankartı açan Göztepe taraftarı, Arda Turan'a "Evimiz sizin evinizdir" diyerek kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil de bugün yaptığı açıklamayla Arda Turan ve takımını İzmir'e davet etmişti.

Arda Turan, dün yaptığı açıklamada, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini belirterek, "Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.