        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe tribünde zirvede yer aldı!

        Göztepe tribünde zirvede yer aldı!

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 6'ncı sırada bitirip Avrupa'ya gidemeyen Göztepe, tribünde ise zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, kapasiteye oranla maç başına taraftar sayısına göre yüzde 78.55 doluluk oranı yakalayarak tüm rakiplerini geride bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 11:31 Güncelleme:
        Göztepe tribünde zirvede yer aldı!

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 6'ncı sırada bitirip Avrupa'ya gidemeyen Göztepe, tribünde ise zirvede yer aldı. Sezon boyunca Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nı her maç tıklım tıklım dolduran sarı-kırmızılılar, kapasiteye oranla maç başına taraftar sayısına göre yüzde 78.55 doluluk oranı yakalayarak tüm rakiplerini geride bıraktı. Göztepe bu sezon maç başına 18 bin 363 seyirciyle müsabakalarını oynadı.

        Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesi bu sezon yapılan ek koltuk montajlarının ardından 23 bin 767 kişiye çıkarılırken, Göztepeli futbolseverler ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, ikinci Fenerbahçe, üçüncü Trabzonspor ve dördüncü Beşiktaş'ın önüne geçti. Galatasaray 53 bin 978 kapasiteli RAMS Park'ta maç başına 41 bin 661 seyirciye oynadı. Galatasaraylı taraftarlar yüzde 77.1 doluluk oranı yakalayıp Göztepe'nin gerisinde kaldı. Fenerbahçe ise 47 bin 430 kapasiteli Chobani Stadı'nda maç başına 33 bin 934 taraftara oynarken, yüzde 71.55 doluluk oranı yakaladı.

        BAŞAKŞEHİR SONLARDA KALDI

        Trabzonspor ise 41 bin kişilik Papara Park'ta ortalama 26.991 taraftara sahip olurken, doluluk oranı yüzde 65.83 olarak belirlendi. Beşiktaş ise stadı Beşiktaş Park'ta yüzde 65.98 doluluk oranı yakaladı. Stat kapasitesi 42 bin 64 kişi olup, siyah-beyazlılar maç başına 28 bin 163 seyirciyle müsabakalarını oynadı. Ligi Göztepe'nin önünde 5'inci sırada bitiren RAMS Başakşehir'in ise 17 bin 067 kişi kapasiteli Fatih Terim Stadı'nda maç başına 4 bin 174 taraftarı oldu. Başakşehir yüzde 24. 46 seyirci ortalamasıyla oynayabildi.

        CHP'de milletvekili için ihraç talebi

        CHP Sözcüsü Emre: Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'i mutlak butlan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edeceğiz.

        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        416 bin dolar ikramiye!
        416 bin dolar ikramiye!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Hatay'da çok acı tablo! Sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
        Hatay'da çok acı tablo! Sele kapılarak kaybolan 2 genç aranıyor
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"