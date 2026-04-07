Gri Sigorta'da haksız menfaat elde edenlere gözaltı

Sigorta ve Özel Emeklilik Şirketleri Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) İzmir'deki operasyona yönelik açıklama yaptı. Kurum açıklamasında "Kurumumuzun denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenen raporlar esas alınarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; GRI Sigorta AŞ nezdinde hasar onarım ve hurda araç bedellerinin ödenmesi süreçlerinde vatandaşlarımızı mağdur etmek suretiyle haksız menfaat elde eden yapıya karşı gerçekleştirilen operasyonda 35 kişi gözaltına alınmıştır. Kurumumuz sigortalılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için faaliyetlerini hassasiyet ve kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.