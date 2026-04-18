Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yok mu? Bugün Güller ve Günahlar yeni bölümü yayınlanacak mı?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Güller ve Günahlar dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in yer aldığı yapımın yeni bölümü heyecanla beklenirken, son günlerde yaşanan yayın akışı değişiklikleri nedeniyle gözler güncel programa çevrildi. Peki, 18 Nisan Cumartesi günü Güller ve Günahlar dizisi var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D'nin 18 Nisan yayın akışıyla ilgili tüm detaylar...
GÜLLER VE GÜNAHLAR BU AKŞAM VAR MI?
Kanal D’nin beklenen dizisi Güller ve Günahlar, 18 Nisan 2026 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
Güncel yayın akışına göre Güller ve Günahlar 25. bölümü saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.
KANAL D 18 NİSAN TV YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 The Traitors Türkiye
15:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
00:15 Uzak Şehir
GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Zeynep’in Kader’i korumak için verdiği mücadele, hikâyenin merkezinde yer alacak.
Zeynep’in Kader’i kaçırmasıyla olaylar daha da karmaşık bir hal alırken, Serhat bu durumun peşine düşecek. Berrak’ın polise başvurmasıyla birlikte Zeynep zor bir sürecin içine girecek.
Öte yandan Nejat’ın planları ilerlerken Serhat’ın elde ettiği kritik bilgi, dengeleri tamamen değiştirecek. Serhat ile Cihan arasında yaşanacak yüzleşme ise dizinin gidişatını etkileyen önemli anlardan biri olacak.