GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Ocak alış - satış tablosu | Altın fiyatları bugün ne kadar? - Altın Haberleri

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Ocak alış - satış tablosu | Altın fiyatları bugün ne kadar? - Altın Haberleri

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ALTIN FİYATLARI 22 OCAK PAZARTESİ... Altın fiyatları 22 Ocak Pazartesi günü yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 220 lira sınırında işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Ocak alış - satış tablosu...