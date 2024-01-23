Altın fiyatları düşüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Ocak alış satış - tablosu
Altın fiyatları 22 Ocak Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değer kaybıyla başladı. Gram altın bin 970 lira ve çeyrek altın 3 bin 220 lira sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 22 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 22 OCAK PAZARTESİ... Altın fiyatları 22 Ocak Pazartesi günü yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 220 lira sınırında işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Ocak alış - satış tablosu...
22 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.966,95
1.967,22
ALTIN/ONS FİYATI
2.022,07
2.022,41
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.147,12
3.216,41
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.588,47
12.826,28
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.274,57
6.432,81
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.588,47
12.826,28
ATA ALTIN FİYATI
13.603,25
13.941,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.093,08
1.471,40
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.871,75
1.975,50