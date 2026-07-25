Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Amasya'da belgesiz katı atık tesisine 2.3 milyon TL ceza

        Amasya'da belgesiz katı atık tesisine 2.3 milyon TL ceza

        Amasya'da "Çevre İzin ve Lisans Belgesi" olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen belediye sorumluluğundaki Amasya Katı Atık Birliği'ne 2 milyon 346 bin TL ceza uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 14:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Amasya'da belgesiz katı atık tesisine ceza
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Amasya Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğundaki Amasya Katı Atık Birliği Düzenli Depolama Sahası'nda pazar günü çıkan yangın kontrol altına alındı. Ancak atıkların içten yanması nedeniyle bölgede günlerdir tütmeler devam ediyor.

        Bölgede bulunan 2 hava kalitesi izleme istasyonunun yanı sıra yangın sonrası bakanlığın mobil hava kalitesi ölçüm aracı da bölgeye gönderildi.

        Çevre kirliliğine neden olan depolama alanında inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez denetim ekipleri tesisin "Çevre İzin ve Lisans Belgesi" olmadan faaliyet gösterdiğini tespit etti. Tesise, Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 346 bin TL idari ceza uygulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şüpheli araçtan ceset çıktı

         Şanlıurfa'da yol kenarında şüpheli halde duran kamyonetten 44 yaşındaki bir kişinin silahla vurulmuş halde cesedi çıktı.(İHA)

        #Amasya Haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Çin karşısında!
        Filenin Sultanları Çin karşısında!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        İki kadının kavgasını erkekler ayıramadı!
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat