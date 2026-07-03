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        Ankaralı kadınlar için "Mor Haritam" yeniden kullanımda

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların kentte kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla geliştirdiği ödüllü "Mor Haritam" uygulamasını yenilenen özellikleriyle yeniden kullanıma sunuyor. Uygulama sayesinde kadınlar belediye hizmetlerine tek tuşla ulaşabilecek, kendilerini güvende hissetmedikleri noktaları anlık olarak bildirebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        Ankara'da "Mor Haritam" yeniden kullanımda

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kadınların kent yaşamına güvenli ve eşit katılımını desteklemek amacıyla geliştirdiği "Mor Haritam" uygulamasını güçlendirerek yeniden hayata geçiriyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kez ABB tarafından geliştirilen uygulama, kadınların belediyenin sunduğu hizmetlere tek platform üzerinden erişmesini sağlarken, kentte güvenli bulunmayan alanların tespit edilmesine de katkı sunacak.

        ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yeniden kullanıma sunulacak uygulama sayesinde kadınlar; Kadın Danışma Merkezleri, Çocuk Etkinlik Merkezleri, Kadın Lokalleri, Aile Yaşam Merkezleri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin (ŞÖNİM) konum bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Uygulama üzerinden iletilen talepler ve bildirimler de doğrudan Belediye’ye ulaştırılacak.

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        Kadının Güçlenmesi Şube Müdürü Şenay Yılmaz, "Kentte yaşayan bütün kadınların tek tuşla bize taleplerini iletebileceği bir haritaları var artık. Cep telefonlarından Mor Haritam'a girdikleri anda kendilerini güvende hissetmedikleri yerleri bize bildirecekler ve biz anında cevap verip orada iyileştirme yapabileceğiz. Yapılan iyileştirmeyi kendileri de görebilecek" dedi.

        Yılmaz, Mor Haritam üzerinden yapılacak bildirimler doğrultusunda kadınların ve kız öğrencilerin kendilerini güvende hissetmediği bölgelerde aydınlatma ve güvenlik gibi iyileştirme çalışmaları gerçekleştirileceğini söyledi.

        ABB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Gizem Dinçer ise "Mor Haritam uygulamasıyla kentte yaşayan kadınların mekânsal deneyimlerini doğrudan karar alma süreçlerine taşıyan yenilikçi bir platform oluşturduk. Uygulama sayesinde vatandaşlarımızın sahadan ilettiği geri bildirimleri Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojileri ile analiz ederek hizmet planlamasına katkı sağlıyoruz. Elde edilen veriler güvenlik, erişilebilirlik ve yaşam kalitesi odaklı iyileştirme çalışmalarının daha etkin yürütülmesine destek olmaktadır" ifadelerini kullandı.

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