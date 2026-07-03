Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Antalya'da su fotoğrafçıları çok sayıda ölü vatoz yavrusu buldu

        Antalya'da su fotoğrafçıları çok sayıda ölü vatoz yavrusu buldu

        Antalya falezler bölgesinde dalış yapan su altı fotoğrafçılarının çalışmaları sırasında çok sayıda ölü vatoz yavrusu tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 14:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Antalya'da çok sayıda ölü vatoz bulundu

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi ve su altı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan, yaptığı açıklamada, falezler bölgesinde sportif amaçlı dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Dalış sırasında yaklaşık 30 ölü vatoz yavrusuna rastladıklarını belirten Şahakalkan, şöyle konuştu:

        "Su altında ilk etapta canlı zannettiğimiz ancak yaklaştıkça ölü olduklarını gördüğümüz yaklaşık 30 vatoz yavrusuyla karşılaştık. Vatozların üzerinde kesik izlerine rastladık. Görüntüleri kaydederek ilgili makamlara gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Değerlendirmemize göre kıyıya yakın bir bölgede atılan bir ağ nedeniyle yakalanan yavru vatozların ağdan çıkarılarak denize bırakılmış olabileceğini düşünüyoruz. Bu durum dalış yapan ve su altı fotoğrafçılığıyla ilgilenen bizler açısından üzüntü verici. Deniz ekosisteminin korunması gerektiğini düşünüyoruz."

        Şahakalkan, vatozların ekosistem açısından önemli türler olduğunu ve korunmaları gerektiğini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Altınlarla kaçmaya çalışan gelin ve iş birlikçisi yakalandı

        NEVŞEHİR'de yaşayan Y.A.'yı (38) evlilik vaadiyle kandırıp, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, para ve cep telefonu alıp kaçan gelin adayı H.D. (20) ile iş birlikçisi S.Ç.A. (46), Kayseri'de yakalandı. (DHA)

        #antalya haberleri
        #vatoz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!
        İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kanser ilacında umut veren çalışma!
        Kanser ilacında umut veren çalışma!
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        İnanılmaz ölüm! Başına beton parçası düştü!
        İnanılmaz ölüm! Başına beton parçası düştü!
        Adım adım Salih Özcan!
        Adım adım Salih Özcan!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Aile tatili
        Aile tatili
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem