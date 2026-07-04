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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de balkonları çöken 5 katlı apartman tahliye edildi

        Küçükçekmece'de balkonları çöken 5 katlı apartman tahliye edildi

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde balkonlarında çökme meydana gelen 5 katlı apartman tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 13:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Balkonları çöktü, 5 katlı apartman boşaltıldı
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        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fulya Sokak'ta 5 katlı apartmanın ikinci ve üçüncü katlarındaki balkonlarda henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme yaşandı.

        Balkondan düşen beton parçalarını fark eden bina sakinleri evlerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bina sakinlerini tahliye etti. Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, binada bir süre inceleme yaptı.

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