Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde makine arızası
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 119 metre uzunluğundaki 'OCEAN MARY' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkörlerle çekilerek Doğanarslan Demir Sahası'na götürülüp demirletildi.
Giriş: 07 Ağustos 2026 - 03:37 Güncelleme:
Yalova'dan Aliağa'ya seyir halindeki 119 metre uzunluğundaki Barbados bayraklı kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-19' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan refakatinde "KURTARMA-18" dümenciliğinde "KURTARMA-19" römorkörü ile yedeklenip çekilerek Doğanarslan Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
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