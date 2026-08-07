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        Haberler Gündem Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde makine arızası

        Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde makine arızası

        Çanakkale Boğazı'ndan geçen 119 metre uzunluğundaki 'OCEAN MARY' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkörlerle çekilerek Doğanarslan Demir Sahası'na götürülüp demirletildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 03:37 Güncelleme:
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        Yalova'dan Aliağa'ya seyir halindeki 119 metre uzunluğundaki Barbados bayraklı kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-19' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

        Gemi, kılavuz kaptan refakatinde "KURTARMA-18" dümenciliğinde "KURTARMA-19" römorkörü ile yedeklenip çekilerek Doğanarslan Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

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