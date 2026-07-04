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        Haberler Gündem Güvenlik Efkan Ala: NATO Zirvesi, Türkiye'nin ittifak içindeki rolünü görünür kılacak

        Efkan Ala: NATO Zirvesi, Türkiye'nin ittifak içindeki rolünü görünür kılacak

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi hakkında, "Zirve, Türkiye'nin ittifak içindeki artan rolünü daha da görünür kılacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        "Türkiye'nin rolünü görünür kılacak"

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinin ve izlediği vizyoner dış politikanın doğal bir sonucu olduğunu belirterek, "Zirve, Türkiye'nin ittifak içindeki artan rolünü daha da görünür kılacak." ifadesini kullandı.

        Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası sistemin çok yönlü bir sınavdan geçerken Ankara'da toplanacak NATO Zirvesi'nin tarihi bir eşik niteliği taşıdığını vurguladı.

        Efkan Ala, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin bu zirveye ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinin ve izlediği vizyoner dış politikanın doğal bir sonucu. Zirve, Türkiye'nin ittifak içindeki artan rolünü daha da görünür kılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel krizlerde sergilediği üstün irade, dengeli duruş ve ileri görüşlülük, Türkiye'yi güvenlik mimarisini şekillendiren ve istikrarı bölgesinin ötesine taşıyan küresel bir aktör haline getirdi. Türkiye artık küresel güvenlik gündemini etkileyen ve çok aktörlü kriz yönetiminde kilit konumda bulunan bir ülke. Ankara Zirvesi, bu gerçeğin teyidi olacaktır."

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