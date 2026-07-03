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        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'de tramvay duraklarında QR kod dönemi başladı

        Eskişehir'de tramvay duraklarında QR kod dönemi başladı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce otobüs duraklarında uygulamaya alınan "Yolcu Bilgilendirme QR Kodu" sistemi, artık tramvay duraklarında da kullanılmaya başlandı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 14:35 Güncelleme:
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        Eskişehir'de tramvay duraklarında QR kod dönemi

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yolculuklarını daha planlı, hızlı ve konforlu hale getirmek amacıyla geliştirilen "Yolcu Bilgilendirme QR Kodu" uygulamasını tramvay duraklarında da hizmete sunuldu.

        Duraklarda yer alan QR kodun cep telefonlarının kamerasıyla okutulmasıyla birlikte yolcular; tüm tramvay hatlarının hareket saatleri ve sefer sıklıkları, bulundukları durağa yaklaşan tramvayların anlık bilgileri, ulaşım duyuruları ve acil durum bilgilendirmelerine tek ekrandan kolayca erişebiliyor.

        Uygulamayla ilgili bilgi veren Estram A.Ş. İşletim Müdürü Dilber Tekgöl, dijital çözümlerle toplu ulaşım deneyimini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: "Tramvay duraklarımız artık daha akıllı. Duraklarımızda bulunan QR kodu telefonunuzun kamerasıyla okuttuğunuzda tüm hatlara ait sefer sıklıkları ve hareket saatlerine, bulunduğunuz durağa yaklaşan tramvayların anlık bilgilerine, seferlerimizle ilgili duyurulara ve acil durum bilgilendirmelerine kolaylıkla erişebilirsiniz. Tüm yolcularımıza güvenli ve keyifli yolculuklar diliyoruz."

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