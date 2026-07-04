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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da bir evden 5 ton çöp çıkarıldı

        Bursa'da bir evden 5 ton çöp çıkarıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden 5 ton çöp çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 13:36 Güncelleme:
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        Evden 5 ton çöp çıkarıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çırpan Mahallesi sakinlerinden gelen şikâyetler üzerine, harekete geçti.

        Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yürütülen çalışma sonucunda evden 5 ton çöp çıkarıldı.

        Temizlik çalışmasının ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

        Çırpan Mahallesi Muhtarı Cengiz Demir, yaptığı açıklamada, Osmangazi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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