Bursa'da bir evden 5 ton çöp çıkarıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evden 5 ton çöp çıkarıldı
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 13:36 Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çırpan Mahallesi sakinlerinden gelen şikâyetler üzerine, harekete geçti.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yürütülen çalışma sonucunda evden 5 ton çöp çıkarıldı.
Temizlik çalışmasının ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Çırpan Mahallesi Muhtarı Cengiz Demir, yaptığı açıklamada, Osmangazi Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
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