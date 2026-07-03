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        Haberler Gündem 3. Sayfa Havalandırmadan giren eşi, evi yaktı!

        Havalandırmadan giren eşi, evi yaktı!

        İstanbul Arnavutköy'de korku dolu dakikalar yaşandı. Olayda iddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Güllü A.'nın evine havalandırma boşluğundan giren Enes A., evi ateşe verdi. Evde mahsur kalan Güllü A., KADES sayesinde kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 09:50 Güncelleme:
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        Havalandırmadan giren eşi, evi yaktı!

        Arnavutköy'de iddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Güllü A.'nın evine havalandırma boşluğundan giren Enes A., evi ateşe verdi. Evde mahsur kalan Güllü A., Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağrısında bulundu.

        DHA'nın haberine göre dumandan etkilenen kadın, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken Enes A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay, İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Enes A., boşanma aşamasındaki eşi Güllü A.'nın yaşadığı eve havalandırma boşluğundan girerek yangın çıkardı. Evden yükselen dumanları fark eden Güllü A., KADES üzerinden yardım çağrısında bulundu.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan Güllü A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen Güllü A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Enes A.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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