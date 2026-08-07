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        Haberler Gündem Çevre İspanya ve Fransa'da görev yapan 4 uçak Türkiye'ye döndü

        İspanya ve Fransa'da görev yapan 4 uçak Türkiye'ye döndü

        İspanya ve Fransa'da çıkan orman yangınlarında görev yapmak üzere gönderilen 4 yangın söndürme uçağı Türkiye'ye döndü. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Avrupa genelinde olduğu gibi ülkemizde de yangın riski varlığını sürdürmektedir. Tedbirli olalım, yeşil vatanımızı ve ortak geleceğimizi birlikte koruyalım" denildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 07:45 Güncelleme:
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        İspanya ve Fransa'daki uçaklar döndü

        Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, İspanya ve Fransa’daki yangın söndürme çalışmalarında görevlendirilen 4 uçağın görevlerini tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü açıkladı.

        OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İspanya ve Fransa’daki yangın söndürme çalışmalarında görevlendirilen 4 uçağımız, görevlerini başarıyla tamamlayarak yurda dönmüştür. 2020 yılından bu yana 8 ülkeye 24 uçak ve 23 helikopter desteği sağlayarak, ormanların tüm insanlığın ortak değeri olduğu bilinciyle uluslararası alanda sorumluluk üstlenmeye devam ediyoruz. Dünyanın ortak mirası olan ormanları korumak adına uçaklarımızı talimatlarıyla görevlendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, görevlerini üstün gayretle tamamlayan pilotlarımıza ve kahraman mürettebatımıza teşekkürlerimizi sunarız. Avrupa genelinde olduğu gibi ülkemizde de yangın riski varlığını sürdürmektedir. Tedbirli olalım, yeşil vatanımızı ve ortak geleceğimizi birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi.

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