Kandıra'da denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle Cumartesi günü (04.07.2026) saat 13.00 itibarıyla ve Pazar günü (05.07.2026) tüm gün olacak şekilde Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerimizde denize girmek tehlikeli ve yasaktır” ifadelerine yer verildi.