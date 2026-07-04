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        Haberler Gündem Güncel Kandıra'nın tüm sahillerinde denize girmek yasaklandı

        Kandıra'nın tüm sahillerinde denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        Kandıra'da denize girmek yasaklandı
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        Kocaeli'nin Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli olduğu belirtildi.

        Açıklamada, “Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle Cumartesi günü (04.07.2026) saat 13.00 itibarıyla ve Pazar günü (05.07.2026) tüm gün olacak şekilde Kandıra ilçemizde bulunan tüm sahillerimizde denize girmek tehlikeli ve yasaktır” ifadelerine yer verildi.

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        #kocaeli haberleri
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