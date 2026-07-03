Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de binanın girişinde çökme: 5 katlı bina tahliye edildi

        Küçükçekmece'de binanın girişinde çökme: 5 katlı bina tahliye edildi

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde giriş katında çökme meydana gelen 5 katlı binadaki 29 kişi tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 14:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Küçükçekmece'de 5 katlı bina boşaltıldı

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Belediye ekiplerince yapılan incelemelerin ardından binada yaşayan 29 kişi tahliye edildi. Talep üzerine 15 kişi, belediye tarafından çevredeki otellere yerleştirildi.

        Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, yaptığı açıklamada, tahliye edilen binanın yeni olduğunu, deprem yönetmeliğine uygun inşa edildiğini söyledi. Denetimlerde hasar olmadığının tespit edildiğini belirten Aygün, "Binanın girişi olan bahçe kısmı dolgu alanı olarak yapılıyor. Bu alan kuyu temel olarak yapılıyor. Burada kayma meydana geliyor" dedi.

        Aygün, bina sakinlerini güvenli şekilde dışarı çıkardıklarını dile getirerek, "Yetkililerimiz, tekrar bir inceleme yapacak. Alacağımız tedbirler belirlenecek. Kaymanın olduğu noktada tedbirlerin alınmasının ardından tahmini 1 ay sonra kullanıma açacağız. Olağanüstü bir durum yok. Şükürler olsun ki bir yaralanma veya daha kötü bir durum yok" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 1 Temmuz 2026 (UEFA'dan Fenerbahçe'ye Ceza)

        UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza. Fenerbahçe cezaya itiraz edecek. Türkiye U17 Basketbol Takımı son 16'da. FIBA 2027 Basket elemeleri başlıyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #istanbul haberleri
        #küçükçekmece
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!
        İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Adım adım Salih Özcan!
        Adım adım Salih Özcan!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Aile tatili
        Aile tatili
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem