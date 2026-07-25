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        23 bin 150 muhtara sosyal hizmet modelleri anlatıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal hizmet ve sosyal yardım imkanları hakkında doğru şekilde bilgilendirilmesi, ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve uygun hizmet modellerine yönlendirilmesi amacıyla 2026 yılı Haziran-Temmuz aylarında 81 ilde muhtarlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu kapsamında toplam 23 bin 150 muhtara ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        Muhtarlara sosyal hizmet modelleri anlatıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal hizmet ve sosyal yardım imkanları hakkında doğru şekilde bilgilendirilmesi, ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve uygun hizmet modellerine yönlendirilmesi amacıyla 2026 yılı Haziran-Temmuz aylarında 81 ilde muhtarlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık, Sosyal Risk Haritaları ve Aile Rehberi Sistemi kapsamında sosyal hizmet ve desteğe ihtiyaç duyan bireylerin erken dönemde tespit edilmesi, yaşadıkları çevrede kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir destek mekanizmalarına yönlendirilmesi amacıyla yerel paydaşlarla iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, dış paydaşlar arasında yer alan muhtarların bakanlığın sosyal hizmet modelleri hakkında kurumsal olarak bilgilendirilmesi amacıyla il müdürlükleri koordinasyonunda muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Toplantılarda muhtarlara, bakanlığın sunduğu sosyal hizmet modelleri, sosyal yardım mekanizmaları ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde yürütülen hizmetler hakkında kapsamlı bilgi verildi" denildi.

        Aile Rehberi Sistemi kapsamında kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Çalışmaları kapsamında da meslek personeli tarafından mahalle ziyaretleri gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Bu ziyaretlerde muhtarlarla birebir görüşmeler yapılarak bakanlığın sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Söz konusu ziyaretlerle sosyal hizmet ihtiyacı bulunan vatandaşların daha erken tespit edilmesi ve gerekli destek mekanizmalarının etkin ve hızlı bir şekilde devreye alınması hedefleniyor. Bakanlık tarafından yürütülen bilgilendirme toplantıları ve saha ziyaretleriyle kamu kurumları ile mahalle düzeyindeki iş birliğinin güçlendirilmesi, sosyal risklerin erken dönemde tespit edilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara zamanında, etkili ve bütüncül sosyal destek hizmetlerinin ulaştırılması amaçlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

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        #muhtar
        #sosyal hizmet modelleri
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