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        Niğde-Semerkant Kardeş Şehir Protokolü Semerkant'ta imzalandı

        Selçuklu'nun mührünü taşıyan Niğde ile İmam Buhari'nin, İmam Mâtürîdî'nin, Uluğ Bey'in şehri Semerkant, bin yıllık kardeşliğini resmen mühürledi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Semerkant Valisi, iki şehri kardeş yapan protokole imza attı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 14:28 Güncelleme:
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        Niğde-Semerkant Kardeş Şehir Protokolü
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        Orta Asya ülkesi Özbekistan'ın orta kesiminde, başkent Taşkent'in 275 kilometre güneybatısında yer alan tarihi şehir Semerkant, tarihi günlerinden birine daha tanıklık etti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Semerkant Valisi, iki şehri kardeş yapan protokole imza attı.

        Törende konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Bugün şehirlerimiz adına son derece anlamlı bir güne tanıklık ediyoruz. Bu yalnızca resmi bir belge olmayacak; aynı zamanda dostluğun, karşılıklı saygının ve ortak geleceğe olan inancımızın güçlü bir simgesi olacak" dedi.

        Türk-İslam medeniyetinin bu iki kadim şehrini İpek Yolu'ndan da eski bir yolun, gönül yolunun birbirine bağladığını anlatan Özdemir, ortak mirasın altını çizdiği konuşmasında şunları söyledi:

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        "Semerkant, dünyanın en köklü ve en önemli tarihî şehirlerinden biri; yüzyıllar boyunca ilmin, kültürün ve medeniyetin merkezlerinden olmuş. Niğde de kadim bir Anadolu şehri; binlerce yıllık tarihi, zengin kültürel mirası ve eşsiz Selçuklu eserleriyle medeniyetimizin önemli şehirlerinden. Şehirlerimiz birbirinden kilometrelerce uzakta olsa da tarihimiz, kültürümüz ve ortak değerlerimiz bizleri birbirine yakınlaştırıyor."

        Protokol; kültür, turizm, eğitim, gençlik değişim programları ve yerel yönetimler arasında iş birliğini kapsıyor.

        Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğun her geçen gün güçlendiğini belirten Özdemir, "En büyük arzumuz; gençlerimizin birbirini tanıması, birbirinden öğrenmesi ve kalıcı dostluklar kurması. Yerel yönetimler olarak bizler de şehirlerimiz arasında kurduğumuz bu güçlü bağ ile bu dostluğa katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

        Semerkant Valisi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Özdemir tören sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: "Aslında bugün kardeş olmadık; biz zaten kardeştik. Türk-İslam medeniyetinin iki kadim şehri, aynı tarihin çocukları, aynı ecdadın torunlarıyız. Bugün bin yıllık bu kardeşliği kağıda yazdık, mühürledik."

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        #Niğde Haberleri
        #Semerkant
        #kardeş şehir
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