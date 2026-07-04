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        Haberler Gündem Güvenlik Diyarbakır merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonları: 27 gözaltı

        Diyarbakır merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonları: 27 gözaltı

        Diyarbakır merkezli 6 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 13:23 Güncelleme:
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        6 ilde dolandırıcılık operasyonları: 27 gözaltı
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        İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır merkezli 6 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının adını ve nüfuzunu kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonlarda 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları, MASAK ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı. MASAK incelemeleri sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

        Şüphelilerin; dernek, federasyon ve konfederasyon gibi yapılanmaları kullanarak faaliyet gösterdikleri belirlendi. Devlet kurumlarında işe yerleştirme, TOKİ tarafından kura dışı konut tahsis ettirme, silah taşıma/bulundurma ruhsatı temin etme, yazılmış trafik idari para cezalarını sistemden sildirme, yurt dışına gönderme, çeşitli resmi işlemleri yaptırma gibi vaatlerde bulunarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

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