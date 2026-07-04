Otomobil TIR'a saplandı! Baba ile oğlu öldü
Kocaeli'nde, D100 Karayolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada otomobil sürücüsü 24 yaşındaki Emin Tolgay ile babası 53 yaşındaki Musa Tolgay hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 04 Temmuz 2026 - 13:30 Güncelleme:
Kocaeli'nde kaza, Körfez ilçesi D100 Karayolu Hacıosman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Tolgay'ın (24) kullandığı otomobil, bir TIR'a arkadan çarptı.
OTOMOBİLİN ÖN KISMI PRESLENDİ
Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı TIR'ın altına girerek tavan kısmı preslendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BABA İLE OĞLU CAN VERDİ
Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Emin Tolgay ile babası Musa Tolgay'ın (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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