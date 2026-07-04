Gün Başlıyor - 2 Temmuz 2026 (CHP Kurultay Davası Ertelendi)

Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. CHP kurultay davası ertelendi. Şırnak'ta Hz. Nuh'u anma töreni. Kiev'e balistik füze saldırısı. Tahran'dan sansür krizi. NATO zirvesi için güvenlik merkezi. Ayşe Tokyaz'a şiddetin delilleri. Uyuşturucu satıcılarına darbe. Belçika'da 10 katlı binada yangın. Türk... Daha Fazla Göster Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. CHP kurultay davası ertelendi. Şırnak'ta Hz. Nuh'u anma töreni. Kiev'e balistik füze saldırısı. Tahran'dan sansür krizi. NATO zirvesi için güvenlik merkezi. Ayşe Tokyaz'a şiddetin delilleri. Uyuşturucu satıcılarına darbe. Belçika'da 10 katlı binada yangın. Türkiye'nin NATO'da rolü artıyor. CHP'de ihraçlarda kıstas ne? Özgür Özel parti kuracak mı? Bennett'ten Netanyahu'ya eleştiri. NATO zirvesi 22 yıl sonra Türkiye'de. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster