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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yürek yakan olay... Düğün ve cenaze!

        Yürek yakan olay... Düğün ve cenaze!

        Erzurum'da, düğüne giderken 27 yaşındaki Burak Sünger'in kontrolünü kaybettiği otomobil, taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada Sünger ağır yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı 26 yaşındaki Gamze Kalay hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü, ailesi ve yakınlarını gözyaşına boğdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        Yürek yakan olay... Düğün ve cenaze!

        Erzurum'da kaza, saat 19.00 sıralarında Köprüköy ilçesinde meydana geldi. Banka çalışanları Gamze Kalay (26) ve Burak Sünger (27) bir mesai arkadaşlarının Erzurum merkezindeki düğününe katılmak üzere otomobil ile Hınıs ilçesinden yola çıktı.

        KONTROLÜ KAYBETTİ TAKLALAR ATTI

        DHA'daki habere göre Köprüköy ilçesi Yağan Mahallesi mevkiinde Burak Sünger’in kontrolünü kaybettiği otomobil, taklalar atarak şarampole devrildi.

        GENÇ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gamze Kalay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        YARALI SÜRÜCÜNÜN DURUMU DA CİDDİ

        Yaralanan Burak Kalay ise ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gamze Kalay’ın cansız bedeni Köprüköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Burak Sünger’in durumunun ise ciddi olduğu belirtildi.

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