Erzurum'da kaza, saat 19.00 sıralarında Köprüköy ilçesinde meydana geldi. Banka çalışanları Gamze Kalay (26) ve Burak Sünger (27) bir mesai arkadaşlarının Erzurum merkezindeki düğününe katılmak üzere otomobil ile Hınıs ilçesinden yola çıktı.

KONTROLÜ KAYBETTİ TAKLALAR ATTI

DHA'daki habere göre Köprüköy ilçesi Yağan Mahallesi mevkiinde Burak Sünger’in kontrolünü kaybettiği otomobil, taklalar atarak şarampole devrildi.

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gamze Kalay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI SÜRÜCÜNÜN DURUMU DA CİDDİ

Yaralanan Burak Kalay ise ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gamze Kalay’ın cansız bedeni Köprüköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burak Sünger’in durumunun ise ciddi olduğu belirtildi.