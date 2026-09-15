Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakırköy'de yanan İETT'ye bağlı otobüs kullanılamaz hale geldi

        Bakırköy'de yanan İETT'ye bağlı otobüs kullanılamaz hale geldi

        Bakırköy'de seyir halindeyken alev alan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi. D-100 kara yolunda çıkan yangında sürücü, otobüsü yan yola çekerek yolcuları tahliye etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 17:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İETT otobüsü alev alev yandı

        Bakırköy'de seyir halindeyken alev alan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

        D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 GA 8534 plakalı otobüs, Bakırköy mevkisinde alev aldı.

        Durumu fark ederek otobüsü yan yola çeken ve otobüsteki yolcuları tahliye eden sürücü, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede otobüsü saran alevlere müdahale etti.

        Yangın sebebiyle yan yol bir süre araç trafiğine kapandı.

        REKLAM

        Yangın söndürüldü, otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

        Yangınla ilgili olarak İETT’den yapılan yazılı açıklamada şu satırlara yer verildi:

        “15 Eylül 2026 tarihinde 98 Fenertepe - Bakırköy hattında görev yapan İstanbul Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne ait özel halk otobüsünün motor kısmında yanma meydana gelmiş ve itfaiye ekiplerince söndürülmüştür. Söz konusu olaydan etkilenen herhangi bir yolcu bulunmamaktadır. Kurumumuzca söz konusu olayla ile ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmıştır”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bakırköy
        #İETT
        #otobüs
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havalimanlarında yeni dönem
        Havalimanlarında yeni dönem
        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var
        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var
        "Gündemde şu an seçim yok"
        "Gündemde şu an seçim yok"
        Bugün Ne Oldu? 15 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 15 Eylül 2026 haberleri
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Piyasa değeri: 206 milyon TL! Pilot kıyafetiyle zehir transferi
        Piyasa değeri: 206 milyon TL! Pilot kıyafetiyle zehir transferi
        İşte en çok kazandıran meslekler
        İşte en çok kazandıran meslekler
        Bal yapmayan Kerem Aktürkoğlu!
        Bal yapmayan Kerem Aktürkoğlu!
        Elon Musk'tan "yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddialarına esprili yanıt
        Elon Musk'tan "yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddialarına esprili yanıt
        Afrika ne kadar büyük?
        Afrika ne kadar büyük?
        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!
        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        Altın ve gümüşü solladı
        Altın ve gümüşü solladı
        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu
        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu
        Final maçında samimi anlar
        Final maçında samimi anlar
        17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü!
        17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü!
        Okan Buruk nefes aldı!
        Okan Buruk nefes aldı!
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Fed'den ne bekleniyor?
        Fed'den ne bekleniyor?