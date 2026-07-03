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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağabey kardeşi vahşice öldürdü!

        Ağabey kardeşi vahşice öldürdü!

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen ağabeyi E.G. tarafından bıçaklanan Erdoğan G., hayatını kaybetti. E.G., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 14:32 Güncelleme:
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        Ağabey kardeşi vahşice öldürdü!

        Diyarbakır'da olay, dün gece saatlerinde Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen E.G. ile kardeşi Erdoğan G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        KARDEŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

        Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü, E.G., kardeşini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Erdoğan G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        KATİL AĞABEY YAKALANDI

        Erdoğan G.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli E.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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