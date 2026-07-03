Ağabey kardeşi vahşice öldürdü!
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen ağabeyi E.G. tarafından bıçaklanan Erdoğan G., hayatını kaybetti. E.G., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 14:32 Güncelleme:
Diyarbakır'da olay, dün gece saatlerinde Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen E.G. ile kardeşi Erdoğan G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
KARDEŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü, E.G., kardeşini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Erdoğan G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
KATİL AĞABEY YAKALANDI
Erdoğan G.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli E.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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