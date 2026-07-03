Çankırı'da, İzzet Gümüşbuğa (43) idaresindeki otomobil, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Bozkır köyü mevkiinde karşı yönden gelen Remzi Akdemir'in (75) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hasan Salih Gümüşbuğa (12) olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobildeki Çiğdem (30), Abdullah (5), Esma Betül (9) ve Muhammet Emir Gümüşbuğa (5) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DİĞER SÜRÜCÜ DE HASTANEDE ÖLDÜ

Yaralılardan Remzi Akdemir, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah ve Esma Betül Gümüşbuğa'nın durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.