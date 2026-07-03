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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci kaza: 3 ölü, 2'si ağır 4 yaralı!

        Feci kaza: 3 ölü, 2'si ağır 4 yaralı!

        Çankırı'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 14:06 Güncelleme:
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        Feci kaza: 3 ölü, 2'si ağır 4 yaralı!

        Çankırı'da, İzzet Gümüşbuğa (43) idaresindeki otomobil, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Bozkır köyü mevkiinde karşı yönden gelen Remzi Akdemir'in (75) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hasan Salih Gümüşbuğa (12) olay yerinde hayatını kaybetti.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobildeki Çiğdem (30), Abdullah (5), Esma Betül (9) ve Muhammet Emir Gümüşbuğa (5) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        DİĞER SÜRÜCÜ DE HASTANEDE ÖLDÜ

        Yaralılardan Remzi Akdemir, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah ve Esma Betül Gümüşbuğa'nın durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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