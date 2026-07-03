İş insanı silahla vurulmuş halde bulundu
Muğla'nın Datça ilçesinde, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde yaralı bulunan 58 yaşındaki müteahhit Z.B., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin yaptığı incelemede tabancası olay yerinde bulanan Z.B.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 13:43 Güncelleme:
Muğla'da, Eski Datça Kazım Yılmaz Bulvarı'ndaki iş yerinde saat 09.00 sıralarında müteahhit Z.B. (58), çalışanları tarafından başından vurulmuş halde bulundu.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Z.B., burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polisin yaptığı incelemede tabancası olay yerinde bulanan Z.B.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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