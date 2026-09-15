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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti Parti Sözcüsü Zeynel Emre: "İsmimiz üzerinden dönen tartışma anlamsız"

        YENİ Parti Parti Sözcüsü Zeynel Emre: "İsmimiz üzerinden dönen tartışma anlamsız"

        YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Emre, "Türkiye'de YENİ Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz. İsmimiz üzerinden dönen bir tartışmanın anlamsız olduğunu, bunların prosedür işlemleri olduğunu, partimizin örgütlenmesiyle, üye yapısıyla, tüzel kişiliğiyle, seçime girme yeterliliğiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade edelim" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 17:44 Güncelleme:
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        'İsim üzerinden geçen tartışma anlamsız'

        YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yenilik Partisinin, YENİ Parti isminin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle Yargıtaya başvurusuna ilişkin, "Bir iltibas içermediğini düşünüyoruz. Türkiye'de YENİ Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz." dedi.

        YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı.

        MYK gündemi üzerine basın toplantısı düzenleyen Emre, Türkiye'de çocukların beslenme, barınma, eğitim ve güvenlik gibi sorunları bulunduğunu savunarak, iktidara gelmeleri durumunda bahsettiği sorunları kamucu bir anlayışla çözeceklerini anlattı.

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        Emre, tarım ve hayvancılıktaki fiyat politikaları ile 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) üzerinden hükümeti eleştirdi.

        OVP için "İnandırıcılıktan çok uzak." şeklinde görüş bildiren Emre, "Sürekli bahanenin dışarıda arandığı ama içeride vatandaşın bedel ödediği bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Program sapmaları sürekli dış şoklarla anlatılmaya çalışıyor. Oysa sorulması gereken Türk ekonomisinin, neden bu şoklara birçok ülkeden daha sert tepki verdiğidir. Dış şokları kalıcı enflasyona dönüştüren iktidarın kötü yönetimidir." değerlendirmesinde bulundu.

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        "İSMİMİZİ KORUYORUZ"

        Zeynel Emre, konuşmasının devamında, partisinin ismiyle ilgili "iltibas" iddiasıyla alakalı olarak Yenilik Partisi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapıldığını hatırlattı.

        İsim değiştirilmesine yönelik bildirimin, Başsavcılık tarafından partisine yapıldığı bilgisini veren Emre, "Bir iltibas içermediğini düşünüyoruz. Türkiye'de YENİ Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.

        İsmimiz üzerinden dönen bir tartışmanın anlamsız olduğunu, bunların prosedür işlemleri olduğunu, partimizin örgütlenmesiyle, üye yapısıyla, tüzel kişiliğiyle, seçime girme yeterliliğiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade edelim.

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        Biz, ismimizi koruyoruz. Gerek kurucular kurulu gerek kurultayın isimle ilgili istediği tasarrufu kullanma yetkisi vardır ama milletimiz istediği için biz 'YENİ Parti' adını koyduk." açıklamasında bulundu.

        Emre, Başsavcılığın, Anayasa Mahkemesine (AYM) bu konuda başvurabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "AYM kararlarına baktık. Mesela, Türkiye Birlik Partisi, Türk Birliği Partisi. Buradaki başvuruda iltibas olmadığına karar vermiştir. Bunun gibi onlarca örnek vardır. Şimdi deniyor ki, 'Daha önce de YENİ Parti kurulmuş, Yargıtay'a başvuru olmuş, o parti isim değiştirmiş.'

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        O partiye 'Sizinle ilgili böyle bir başvuru var.' denilince onlar isim değiştirmeyi tercih etmiş. İsim değiştirmediklerinde Yargıtayın isim değiştirme gibi bir hakkı, imkanı yok. AYM'ye götürme imkanı var, götürür, götürmez bilmeyiz, kendi takdiridir.

        Götürürse de AYM'nin vereceği karara bağlıdır. 'YENİ' ismini koruyarak o zaman herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir."

        YENİ Parti Sözcüsü Emre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına yönelik "mutlak butlan" kararı nedeniyle CHP'nin yaptığı temyiz başvurusundan feragat etmesine de tepki gösterdi.

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        Emre, "Bu yapılan hamlelerin ne kadar danışıklı dövüş, ne kadar organize, ne kadar planlı olduğunun çok açık ispatı bir kez daha görülmüştür. Siz, nasıl sözüm ona bir davanın, önce mağduru, sonra davalısı ve davacısı olarak 'temyizden feragat eden' oluyorsunuz.

        Bunu da bağımsız ve tarafsız yargının yaptığını söyleyeceksiniz. Türk siyasetinde rekabet her zaman sert olmuştur. Ama bu denli ahlak dışı bir olay hiç yaşanmamıştır." dedi.

        Açıklamalarının ardından Emre, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Soru üzerine Emre, partisinin kurulma aşamasında, benzer "iltibas" iddialarıyla yapılan başvurular üzerine AYM'nin verdiği kararları incelediklerini, uzman akademisyenlerden bilirkişi raporları aldıklarını aktardı.

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        Zeynel Emre, "Mutlak butlan" davasına yönelik, "Özgür Özel ve YENİ Parti olarak temyiz başvurusunu çekmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık, "Seçilmiş ama görevden uzaklaştırılanlar var. Temyiz başvuruları orada duruyor, kimsenin geri çektiği yok. Biz bir şeyi geri çekmiyoruz." yanıtını verdi.

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