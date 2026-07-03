Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı

        İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı

        İstanbul Valiliği, yarın beklenen gök gürültülü sağanağın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 14:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, İstanbul'da yarın gök gürültülü yağışın, sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa Yakası'nın Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

        Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli eseceği kaydedilen açıklamada, vatandaşların kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: "Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim"

        Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda görevli ateşe yardımcısı Özer Y. kendisine emanet edilen konsolosluk kasasından tam 180 bin dolar çaldı. Parayı sanal bahiste kaybeden şüpheli soruşturma sonucunda suçunu itiraf etti. Şüpheli hakkında "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 21 yıla kadar hapis cezas...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!
        İngiliz çiftin kavgası görenleri şoke etti!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Yapay zekanın gerçek maliyeti!
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Adım adım Salih Özcan!
        Adım adım Salih Özcan!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Aile tatili
        Aile tatili
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem