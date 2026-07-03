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        Yangın ilk müdahale aracı uçuruma yuvarlandı: İşçiler atlayarak kurtuldu!

        Elazığ'da faciadan dönüldü. Olayda yangın için görevlendirilen müdahale aracı uçurumdan yuvarlandı. Orman işçileri araçtan atlayarak kurtuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 14:10 Güncelleme:
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        Yangın aracı uçurumdan yuvarlandı!

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan yangın için görevlendirilen yangın ilk müdahale aracı uçurumdan yuvarlandı. Orman işçileri araçtan atlayarak kurtuldu.

        İHA'nın haberine göre Sivrice'ye bağlı Güney köyde henüz bilinmeyen bir nedenle arazide yangın çıktı. Duman ve alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'nden 3 arasöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 25 personel yangın bölgesine sevk edildi. İlk müdahale araçlarından biri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Araç içerisindeki işçilerin son anda atlayarak kurtulduğu öğrenildi. Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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