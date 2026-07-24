Şüpheli araçta ceset bulundu!

Şanlıurfa’da yol kenarında şüpheli halde duran kamyonetten 44 yaşındaki bir kişinin silahla vurulmuş halde cesedi çıktı.

İHA'nın haberine göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Aşıkköy Mahallesi yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre, vatandaşlar, yapımı devam eden TOKİ konutları civarında yolda duran kırmızı bir kamyonetten şüphelenerek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kamyonetin sürücü koltuğundaki Mehmet Yılmaz (44) isimli kişinin silahla vurulduğunu tespit etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi bulunan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.