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Güneş'in 8 katı büyüklüğünde süpernova keşfedildi! Süpernova nedir?

Kanadalı uzay bilimcinin yeni keşfi bilim dünyasını heyecanlandırdı. Saskatchewan Üniversitesinde görevli bilim insanı Dr. Daryl Janzen, Düya'dan 35 milyon ışık yılı ötede, Güneş'in 8 katı büyüklüğünde süpernova keşfetti. Peki, süpernova nedir? İşte merak edilen detaylar...

Güneş'in 8 katı büyüklüğünde süpernova keşfedildi! Süpernova nedir?

Kanada'nın Saskatchewan Üniversitesinde görevli bilim insanı Dr. Daryl Janzen, 35 milyon ışık yılı uzaklıkta süpernova patlamasının görüntüsünü keşfetti.

KEŞİF YAPMAK EĞLENCELİYDİ

CTV'de yer alan habere göre, Saskatoon kentindeki PROMPT-USASK Skynet robotik teleskobu ile son bir yıldır her gece galaksiyi tarayan astrofizikçi Dr. Janzen, "Nihayet bir keşif yapmak eğlenceliydi." dedi.

GÜNEŞ'İN 8 KAT BÜYÜKLÜĞÜNDE

Teleskopla kaydedilen patlamanın, uzakta küçük bir ışık noktası gibi göründüğünü anlatan Janzen, bunun ikinci tip bir süpernova olduğunu ve patlayarak devasa bir yıldızın ömrünün sonunu getirdiğini söyledi.

Janzen, SN 2021gmj adını verdikleri 35 milyon ışık yılı uzaklıktaki süpernovanın, Güneş'in en az sekiz katı büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

Süpernovaların astrofizikçilerin yıldızları ve galaksileri daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu anlatan Janzen, "Ayrıca süpernovalar çok uzak mesafelerden görebileceğimiz kadar parlak oldukları için, bir bütün olarak evrenin gelişimini anlamamıza katkıda bulunan mesafe ölçümlerine yönelik önemli kaynaklardır." dedi.

SÜPERNOVA NEDİR?

Devasa miktarda enerji yayan yıldız patlamaları olarak bilinen süpernovalar, astronomi ve astrofizikçilerin en çok araştırdıkları konuların başında geliyor.

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