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        Haberler Gündem Günlerdir aranan Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı! Müge Anlı otopsi raporunu açıkladı, detaylar şoke etti!

        Günlerdir aranan Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı! Müge Anlı otopsi raporunu açıkladı, detaylar şoke etti!

        ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz günlerde bir süredir kayıp olan Mehmet Ali Özdemir dosyası damga vurmuştu. Hatay'da kaybolan ve günlerdir aranan Özdemir'in, geçtiğimiz gün cansız bedeni bulunmuştu. Bugün gerçekleşen programda Müge Anlı otopsi raporunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:43
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        ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir Hatay'da yaşayan evli ve üç çocuk babası 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in kaybı işleniyordu. Anlı, geçtiğimiz gün Özdemir'in cansız bedeninin bulunduğunu duyurmuştu. Programın bugün yayınlanan bölümünde ise otopsi raporunun sonuçları açıklandı.

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        Hatay'ın Antakya ilçesinde sırra kadem basan Mehmet Ali Özdemir'i aramak için ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu. Günlerdir kendisinden haber alınamayan üç çocuk babası Özdemir'in kardeşiyle arasının bozuk olduğu ve eşi Meryem'e de esaret hayatı yaşattığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Çelişkili konuşmaları sebebiyle dikkatleri üzerine çeken eş Meryem'i, kardeşler şüpheli olarak bellemişti. Meryem'in durgun tavrı ve çelişkili ifadelerinden dolayı Müge Anlı örnek olarak birkaç yıl önce programa katılan, durgun ifadeleri olan en sonunda kocasını öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak'ı göstermişti.

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        CESEDİ ÇALILIKLARIN ARASINDA BULUNDU

        Programda bir süredir aranan Mehmet Ali Özdemir'in vefatını Müge Anlı şu ifadelerle duyurmuştu: "4 gün sonra bulunan arabasının 750 metre uzağında bir çalılığın dibinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Allah rahmet eylesin"

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        MÜGE ANLI OTOPSİ RAPORUNU AÇIKLADI

        Günlerdir kayıp olan Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni ormanlık bir alanda bulunmuş ve yanına koyulan elma ile havuç detayı dikkatleri çekmişti. Müge Anlı bugün canlı yayının başlangıcında konuyla ilgili: "Önemli bir şey öğrendik ateşli silah yaralanması sonucu öldürülmüş. Özdemir'i öldüren kişi ya da kişiler bir plan kurmuşlar. Belli ki bir veda mektubu yazmışlar. O veda mektubunu da arabanın içindeki Tevrat'ın içine koymuşlar." ifadelerini kullandı.

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        CESEDİN YANINDAKİ ELMA VE HAVUÇ DETAYI

        Diğer yandan sır dosyayla ilgili şaşırtıcı bir detay daha gün yüzüne çıktı. Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeninin yanında havuç ve elma bırakıldığı görüldü. Sebzelerin olduğu poşeti Olay Yeri İnceleme ekipleri aldı. O bölgeye domuz, ayı gibi hayvanların geldiğini ve o tarz sebzeleri yediklerini söyleyen bir izleyici: "Belki de cesedi hayvanların yemesini istedikleri için sebzeleri oraya koydular" dedi.

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        Müge Anlı bu detay hakkında: "Ben çok vahşi cinayet gördüm ama bu kadar elmalı havuçlu… İçimi kötü etti. Bunu planlamak bile çok kötü. Bu işin sonunu çok merak ediyorum. Elma ve havucu oraya koyması… Çok cani çok cani... Nasıl böyle bir şey yaparsın" ifadelerini kullandı.

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        Acılı aile ise "Bunu yapanlar insan gibi dolaşıyorlar ama hayvandan daha alçak" dedi.

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        Cenazenin bulunduğu gün Hatay'da olduğu düşünülen eş Meryem'in ise İstanbul'da kaldığı görüldü. Bugün yayınlanan programda Meryem'in de morga gittiği ve ağladığı dikkatlerden kaçmadı. Müge Anlı ise Meryem için: "İlk defa ağlıyor demek ki gerçekten eşinin bir sürpriz yapıp döneceğini düşünüyormuş" dedi.

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        Müge Anlı'nın muhabiri Müge'nin "Çocuklara söylediniz mi?" demesi üzerine Meryem: "Küçük zaten anlamıyor. Büyüğe söyledim ölüm ne demek dedi. Herkes 1 acı yaşarken ben 4 acı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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