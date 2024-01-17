Günlerdir aranan Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı! Müge Anlı otopsi raporunu açıkladı, detaylar şoke etti!

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MÜGE ANLI OTOPSİ RAPORUNU AÇIKLADI Günlerdir kayıp olan Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni ormanlık bir alanda bulunmuş ve yanına koyulan elma ile havuç detayı dikkatleri çekmişti. Müge Anlı bugün canlı yayının başlangıcında konuyla ilgili: "Önemli bir şey öğrendik ateşli silah yaralanması sonucu öldürülmüş. Özdemir'i öldüren kişi ya da kişiler bir plan kurmuşlar. Belli ki bir veda mektubu yazmışlar. O veda mektubunu da arabanın içindeki Tevrat'ın içine koymuşlar." ifadelerini kullandı.

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CESEDİN YANINDAKİ ELMA VE HAVUÇ DETAYI Diğer yandan sır dosyayla ilgili şaşırtıcı bir detay daha gün yüzüne çıktı. Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeninin yanında havuç ve elma bırakıldığı görüldü. Sebzelerin olduğu poşeti Olay Yeri İnceleme ekipleri aldı. O bölgeye domuz, ayı gibi hayvanların geldiğini ve o tarz sebzeleri yediklerini söyleyen bir izleyici: "Belki de cesedi hayvanların yemesini istedikleri için sebzeleri oraya koydular" dedi.