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Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)

27.10.2018 - 07:14 | Güncelleme:

27 Ekim 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...

  • 1 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    1 | 17

    FANATİK

    NEREDE O ESKİ AŞKLAR?

  • 2 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
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    FOTOMAÇ

    FENER'İN AYAK SESLERİ

  • 3 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    3 | 17

    AMK

    TÜRK FUTBOLU İFLAS ETTİ

  • 4 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    4 | 17

    HÜRRİYET

    BEŞİKTAŞ FORMASI GİYENLER ISLIKLANMAZ

  • 5 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    5 | 17

    MİLLİYET

    COCU'DAN MUTLUSU YOK!

  • 6 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    6 | 17

    SABAH

    "BİZİ AYAKTA TUTTUNUZ"

  • 7 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    7 | 17

    POSTA

    FREY PATLAMASI

  • 8 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    8 | 17

    SÖZCÜ

    TÜKENMİŞLİK SENDROMU

  • 9 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    9 | 17

    VATAN-ŞAMPİY10

    "BU KADARINI HİÇ BEKLEMİYORDUK"

  • 10 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    10 | 17

    AKŞAM

    BAŞKAN'DAN KRİZ ZİRVESİ

  • 11 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    11 | 17

    KARAR

    AVRUPA'DA KARA HAFTA

  • 12 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    12 | 17

    STAR

    Q7 BAVULUNU TOPLUYOR

  • 13 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    13 | 17

    YENİ ŞAFAK

    "TRABZONSPOR İÇİN ÇEKİLİRİM"

  • 14 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    14 | 17

    GÜNEŞ

    BEŞİKTAŞ, RUHUNU ARIYOR

  • 15 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    15 | 17

    TAKVİM

    2000 RUHU GERİ DÖNÜYOR

  • 16 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    16 | 17

    TÜRKİYE

    "GEREKEN MESAJI ALDIK"

  • 17 Günün spor manşetleri (27 Ekim 2018)
    17 | 17

    YENİ ASIR

    ALTAY EVİNDE DAĞILDI

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