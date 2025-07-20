Gurbetçiler isyan etti! 100 euro rüşvet istediler

Yaklaşık 5 bin kilometrelik zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşan vatandaşlar, özellikle Sırbistan ve Bulgaristan sınır kapılarında yaşadıkları sıkıntılardan şikayetçi. Geçmiş yıllarda saatler süren bekleyişlerin bir nebze de olsa azalması sevindirici bulunsa da, rüşvet olaylarının hâlâ ciddi bir sorun olduğu ifade ediliyor.

Almanya'dan memleketi Gaziantep'e gelen Safter Dağdelen, bu yıl herhangi bir sorun yaşamadan Türkiye'ye ulaştığını ancak iki yıl önce Sırbistan ve Bulgaristan kapılarında saatlerce bekletildiklerini belirtti.

Almanya'dan Edirne üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Osman Yörük ise Türk gümrüklerinin düzenli çalıştığını ve hiçbir sıkıntı yaşamadığını belirterek, sınır kapısındaki görevlilere teşekkür etti.

Sezer Aralık adlı gurbetçi de Türk tarafında sürecin bu yıl daha hızlı ilerlediğini ifade etti. Ancak aynı olumlu tablo, tüm ülkeler için geçerli değil. Sırbistan ve Bulgaristan geçişlerinde yaşanan rüşvet talepleri ve keyfi uygulamalar gurbetçilerin çilesi olmaya devam ediyor.