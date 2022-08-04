İHA

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Brezilyalı stoperler Luan Peres ve Gustavo Henrique, Slovacko maçında kadroya yer aldı. Gustavo Henrique maça ilk 11’de maça başlarken, Teknik Direktör Jorge Jesus, Luan Peres’i ise fizik kondisyon olarak tam hazır olmadığı için yedek soyundurdu.