Beşiktaş'ta bu yıl göreve başlayan Guti ve İlhan Mansız, sağlık kontrolünden geçti. Göreve geldikleri andan itibaren Beşiktaş'ın yurt dışı hazırlık kamplarında yer alan 2 isim, takımın İstanbul'a dönmesinin ardından sağlık kontrolüne tabii tutuldu. Detaylı kan tetkikleri yapılan Mansız ve Guti; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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