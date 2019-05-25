Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Güven Yalçın, 36 dakikada 22 forveti geçti!

İHA

Kasımpaşa karşısında 36 dakikada hat-trick yaparak Beşiktaş’ın 3-2’lik galibiyetinde başrol oynayan Güven Yalçın, 1 maçta attığı gollerle Süper Lig’de de 22 forveti geride bıraktı

Güven Yalçın

Beşiktaş, Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa’yı sahasında 3-2 mağlup ederken, siyah-beyazlıların gollerini ilk yarıda Güven Yalçın kaydetmişti. Genç futbolcu, 10, 44 ve 45+1. dakikalarda ağları havalandırarak 36 dakikada hat-trick yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in A Milli Takım kadrosuna da dahil ettiği Güven, Kasımpaşa maçındaki 36 dakikalık performansıyla, Süper Lig’deki 22 forveti gölgede bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısında attığı 3 golle, Frey, Adebayor, Sakho, Umut Nayir, Eren Tozlu ve Sunu’nun lig boyunca attığı gol sayısı kadar skor kaydeden Güven Yalçın, Süper Lig’deki 16 forvetin ise sezon boyunca attığı gol sayısını 1 maçta geçmeyi başardı.

12 GOLE DIREKT ETKI ETTİ

Bu sezon Süper Lig’de 22. maçına çıkan Güven Yalçın, bu maçlarda bin 96 dakika sahada kalırken 8 gol atıp 4 de asist yaptı. 12 gole direkt etki eden Güven Yalçın, her 91 dakikada ya gol attı ya da asist yaptı. Kasımpaşa karşısında takımın en iyisi olan ve 36 dakikada attığı 3 golle Süper Lig’deki 6 forvetin 1 sezonluk performansını yakalayan genç futbolcu, 16 ismi ise geride bıraktı. Güven Yalçın’ın Kasımpaşa maçındaki performansıyla ligde yakaladığı ya da geride bıraktığı forvetler şu şekilde:

Michael Frey: 14 maçta 612 dakika forma giyip 3 gol attı.
Emmanuel Adebayor: 19 maçta 862 dakika forma giyip 3 gol attı.
Diafra Sakho: 19 maçta 1370 dakika forma giyip 3 gol attı.
Umut Nayir: 24 maçta 1148 dakika forma giyip 3 gol attı.
Eren Tozlu: 18 maçta 700 dakika forma giyip 3 gol attı.
Gilles Sunu: 27 maçta 1861 dakika forma giyip 3 gol attı.
Demba Ba: 5 maçta 86 dakika forma giyip 2 gol attı.
Muğdat Çelik: 10 maçta 266 dakika forma giyip 2 gol attı.
Stipe Perica: 11 maçta 621 dakika forma giyip 2 gol attı.
Prejuce Nakoulma: 12 maçta 213 dakika forma giyip 2 gol attı.
Umut Bulut: 28 maçta 2426 dakika forma giyip 2 gol attı.
Rashad Muhammed: 9 maça 464 dakika forma giyip 2 gol attı.
Islam Slimani: 15 maçta 1255 dakika forma giyip 1 gol attı.
Kostas Mitroglou: 7 maçta 263 dakika forma giyip 1 gol attı.
Cyle Larin: 12 maçta 310 dakika forma giyip 1 gol attı.
Kubilay Kanatsızkuş: 15 maçta 820 dakika forma giyip 1 gol attı.
Nabil Ghilas: 8 maçta 268 dakika forma giyip 1 gol attı.
Kristian Opseth: 11 maçta 577 dakika forma giyip 1 gol attı.
Aboubakar Kamara: 9 maçta 611 dakika forma giyip gol atamadı.
Sokol Cikalleshi: 20 maçta 920 dakika forma giyip gol atamadı.
Ridge Munsy: 12 maçta 696 dakika forma giyip gol atamadı.
Zaur Sadaev: 6 maçta 110 dakika forma giyip gol atamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
FUTBOLGalatasaray'da sıcak saatler!
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (Eski Beşiktaşlı yıldız listede)
FUTBOLStoper harekatı! Eski Beşiktaşlı...
Süper Lig'de kritik pazar
FUTBOLSüper Lig'de kritik pazar
Barcelona: 1 - Valencia: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLBarça'ya şok! Kral Kupası Valencia'nın
Aykut Kocaman: Takımımızdan baya bir oyuncu göndermemiz lazım
FUTBOL“Takımımızdan baya bir oyuncu göndermemiz lazım”
Altınordu U15: 3 - Avustralya Kadın Futbol Milli Takımı: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAltınordu'da çok özel bir maç!
RB Leipzig: 0 - Bayern Münih: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOLBayern Münih duble yaptı!
Portekiz Kupası Sporting Lizbon'un
FUTBOLPortekiz Kupası Sporting Lizbon'un
Galatasaray şampiyonluğu kutluyor! CANLI YAYIN (GS şampiyonluk kutlaması)
FUTBOLGalatasaray'da çılgın kutlama!
Galatasaray'ın kupa töreninde unutulmaz anlar! Belhanda, Fatih Terim, Sinan Gümüş, Diagne... (GS şampiyonluk kutlaması)
FUTBOLBu tören unutulmaz!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X