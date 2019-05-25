Beşiktaş, Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa’yı sahasında 3-2 mağlup ederken, siyah-beyazlıların gollerini ilk yarıda Güven Yalçın kaydetmişti. Genç futbolcu, 10, 44 ve 45+1. dakikalarda ağları havalandırarak 36 dakikada hat-trick yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in A Milli Takım kadrosuna da dahil ettiği Güven, Kasımpaşa maçındaki 36 dakikalık performansıyla, Süper Lig’deki 22 forveti gölgede bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısında attığı 3 golle, Frey, Adebayor, Sakho, Umut Nayir, Eren Tozlu ve Sunu’nun lig boyunca attığı gol sayısı kadar skor kaydeden Güven Yalçın, Süper Lig’deki 16 forvetin ise sezon boyunca attığı gol sayısını 1 maçta geçmeyi başardı.

12 GOLE DIREKT ETKI ETTİ

Bu sezon Süper Lig’de 22. maçına çıkan Güven Yalçın, bu maçlarda bin 96 dakika sahada kalırken 8 gol atıp 4 de asist yaptı. 12 gole direkt etki eden Güven Yalçın, her 91 dakikada ya gol attı ya da asist yaptı. Kasımpaşa karşısında takımın en iyisi olan ve 36 dakikada attığı 3 golle Süper Lig’deki 6 forvetin 1 sezonluk performansını yakalayan genç futbolcu, 16 ismi ise geride bıraktı. Güven Yalçın’ın Kasımpaşa maçındaki performansıyla ligde yakaladığı ya da geride bıraktığı forvetler şu şekilde:

Michael Frey: 14 maçta 612 dakika forma giyip 3 gol attı.

Emmanuel Adebayor: 19 maçta 862 dakika forma giyip 3 gol attı.

Diafra Sakho: 19 maçta 1370 dakika forma giyip 3 gol attı.

Umut Nayir: 24 maçta 1148 dakika forma giyip 3 gol attı.

Eren Tozlu: 18 maçta 700 dakika forma giyip 3 gol attı.

Gilles Sunu: 27 maçta 1861 dakika forma giyip 3 gol attı.

Demba Ba: 5 maçta 86 dakika forma giyip 2 gol attı.

Muğdat Çelik: 10 maçta 266 dakika forma giyip 2 gol attı.

Stipe Perica: 11 maçta 621 dakika forma giyip 2 gol attı.

Prejuce Nakoulma: 12 maçta 213 dakika forma giyip 2 gol attı.

Umut Bulut: 28 maçta 2426 dakika forma giyip 2 gol attı.

Rashad Muhammed: 9 maça 464 dakika forma giyip 2 gol attı.

Islam Slimani: 15 maçta 1255 dakika forma giyip 1 gol attı.

Kostas Mitroglou: 7 maçta 263 dakika forma giyip 1 gol attı.

Cyle Larin: 12 maçta 310 dakika forma giyip 1 gol attı.

Kubilay Kanatsızkuş: 15 maçta 820 dakika forma giyip 1 gol attı.

Nabil Ghilas: 8 maçta 268 dakika forma giyip 1 gol attı.

Kristian Opseth: 11 maçta 577 dakika forma giyip 1 gol attı.

Aboubakar Kamara: 9 maçta 611 dakika forma giyip gol atamadı.

Sokol Cikalleshi: 20 maçta 920 dakika forma giyip gol atamadı.

Ridge Munsy: 12 maçta 696 dakika forma giyip gol atamadı.

Zaur Sadaev: 6 maçta 110 dakika forma giyip gol atamadı.