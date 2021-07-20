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Haberler Teknoloji Oyun Güvenli online oyun oynamanın 7 kuralı - Haberler
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Güvenli online oyun oynamanın 7 temel kuralı

Yirmi yıl önce, dünyanın öbür ucundaki oyuncularla oyun oynamak bir hayalken, bu durum günümüz çocukları için sadece birkaç saniye ve tıklama uzaklığında. Ancak küresel online oyun oynama keyfi ne yazık ki siber suçlular için de bir cazibe merkezi durumunda. Siber güvenlik uzmanları çocukların, gençlerin ve online oyun tutkunlarının güvenli bir oyun alanında bulunabilmeleri için dikkat etmeleri gereken ipuçlarını paylaştı. İşte dikkat edilmesi gereken 7 nokta...

Güvenli online oyun oynamanın 7 kuralı - Haberler
Güvenli oyun için 7 kural
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HABERTURK.COM

Çocukların ve genç oyun tutkunlarının sadece takma isimleri ile tanıdıkları yabancı insanlarla işbirliği yapmaları ya da oyun oynamaları, beraberinde riskler getiriyor. Kötü niyetli insanların oyun ve oyun gruplarına sızması ne yazık ki sık rastlanılan bir durum. Online saldırganlar genellikle kredi kartı bilgileri de dahil olmak üzere oyuncuların hesaplarını ele geçirmek istiyorlar.

Siber zorbalık olarak adlandırılabilecek davranışlarda bulunan ve başkalarının bir oyunu oynama şevkini kırmak için tüm yolları deneyecek insanların da olabileceği gözden çıkarılmamalı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bu kapsamda siber güvenlik kuruluşu Eset’in uzmanları çocukların güven içinde online oyun oynayabilmeleri için dikkat edilmesi gerekenleri şu 7 temel maddede özetledi:

1- Oyunlarınızı satın alın

En yeni oyunları ücretsiz indirmek cazip olabilir ama bu önemli bir risk taşır. Daha önce de birçok kez görüldüğü üzere, popüler oyunların “ücretsiz versiyonlarına” ait direkt bağlantılar ya da torrent dosyaları, genellikle kötü amaçlı aktörler tarafından kasten yayılan virüslü dosyalara yönlendirme yapar.

2- Güncelleyin ve yama kullanın

İster akıllı telefonda, ister tablette, ister güçlü bir bilgisayarda oynuyor olsunlar, oyun tutkunları cihazlarını daima güncel tutmalıdır. Bu güncelleme ihtiyacı işletim sistemi, oyun istemcisi (Steam ya da Origin gibi), oyunların kendileri ve tarayıcılar gibi diğer programlar için de geçerlidir.

3- Bir güvenlik çözümü kullanın

Oyun cihazları, daima kötü amaçlı saldırıları algılayıp engelleyebilen, tehlikeli bağlantıları saptayabilen ve zorla içeri girmeye çalışan kötü amaçlı yazılımları güvenli bir şekilde kaldırabilen güvenilir bir güvenlik çözümü ile düzgün şekilde korunmalıdır. Günümüz çözümlerinin birçoğunda rahatsızlıkları önleyen oyun modu bulunduğundan, oyun esnasında gecikme ya da kesinti yaşama konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

4- Güçlü şifreler ve 2FA kullanın

Tahmini parolalar girmek saldırganların çok iyi oldukları bir konudur. Bu nedenle, parolaları uzun ve güçlü tutmak çok büyük bir fark yaratabilir. Güvenilir parola yöneticileri, tüm gizli kodlarını tek bir yerde oluşturup güven içinde saklayabildikleri için oyun tutkunlarının kendilerini daha iyi korumalarına da yardımcı olabilir. Oyuncular iki faktörlü kimlik doğrulamasını da etkinleştirmelidir, çünkü saldırganlar doğru parolayı tahmin etseler bile bu işlem saldırı girişimlerini engelleyecektir.

5- Hile yapmayın

Hileler oyunu kolaylaştırabilir ama aynı zamanda, herkesin deneyimini berbat eder ve oyuncuyu çeşitli tehditlere maruz bırakabilir.

6- Şüpheli tekliflerden uzak durun

Bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse büyük olasılıkla iyi değildir. Bu dijital dünyanın temel kuralları içerisinde yer alır. Birçok oyuncu bedava oyun ya da özel ürün vaatleri içeren sahte bir sevecenlikle tuzaklara çekilmiş ve sonrasında da bedelini ödemek zorunda kalmıştır.

7- Yaşa uygun oyunlar seçin

Çocuğunuz için güvenilir bir oyun ortamı seçerken ebeveyn olarak sizin denetleyici olmanız gerekir. Uzman forumlarında ya da önerilerde, yaş uygunluğu ile ilgili önerilere göz atabilirsiniz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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